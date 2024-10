De Longis: soppresso altro treno da Benevento a Napoli Vengono scippati collegamenti regionali fondamentali per i cittadini sanniti nel silenzio generale

"Un altro collegamento ferroviario, il treno delle 21176 delle 10 e 07 Benevento – Caserta – Napoli Centrale è stato eliminato”. Ad affermarlo è Raffaele De Longis, consigliere provinciale e comunale del Partito Democratico.

“Un collegamento regionale soppresso dunque e per ora sostituito da due bus, e dal 14 dicembre cancellato definitivamente senza il minimo interessamento della politica locale. Una beffa peraltro, perché il treno in questione non viene cancellato tout court, ma continua a essere operativo invece per chi parte da Caserta, capoluogo che invece di collegamenti ferroviari con Napoli ne ha numerosi (praticamente un treno ogni 30 minuti)

Una contingenza stucchevole, perché vengono scippati collegamenti regionali fondamentali per i cittadini sanniti nel silenzio generale. In un momento in cui la ferrovia Valle Caudina è ferma da cinque anni infatti si va a creare, eliminando il treno regionale delle 10 e 07 frequentato da tanti sanniti, un ulteriore collegamento su un trasporto su gomma sempre più problematico, con due arterie come la Telesina (nel caso di specie) e l'Appia sempre più intasate.

La summa del momento è rappresentata plasticamente dalla contingenza che vede la stazione FERROVIARIA di Benevento come punto di partenza, di arrivo e anche di passaggio, di un numero di bus sostitutivi decisamente superiore a quello dei treni!

Serve un impegno forte, serio, per evitare che scelte del genere continuino a creare disagi ai cittadini sanniti".