Pd sannita: "Aree interne, la nostra storia per un futuro ancora possibile Si è chiusa la Festa Provinciale dell’Unità 2024, il bilancio di Razzano e Cacciano

"Sono state due giornate importanti, intense, esaltanti, cariche di esperienze ed emozioni. Molte le riflessioni e le idee messe in campo e raccontate sul palco della Festa Provinciale dell’Unità a Foiano di Val Fortore”.

Così Il Segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Cacciano e la Presidente Rosa razzano a conclusione della Festa dell'Unità che ha visto protagonisti illustri della politica locale, regionale e nazionale confrontarsi a Foiano di Val Fortore, centro scelto proprio in virtù del tema, le aree interne, scelto dai democrat sanniti.

“In un piccolo e super organizzato comune della nostra provincia – rimarcano Cacciano e Razzano -, in una location impeccabile, con le pale eoliche che sovrastavano il nostro orizzonte, il vento che faceva sventolare le nostre bandiere, si è conclusa nella tarda serata di ieri la nostra festa.

Una bella esperienza di incontri e confronti non banali “nelle e sulle aree interne e marginali.

Da qui ripartiamo, per elaborare e programmare l’agenda dei prossimi mesi, facendo tesoro delle analisi, delle buone pratiche e delle proposte che da quel palco sono state esposte e narrate.

Come Partito Democratico ringraziamo i tanti che hanno scelto di esserci, di stare insieme a noi, di confrontarsi, di ritrovarci, per andare avanti uniti, per cercare nelle legittime diversità di far arretrare e mettere un argine al governo della destra di Giorgia Meloni che continua ad approvare leggi ingiuste e liberticide che non giovano all’Italia intera, né oggi né in futuro.

Un grazie speciale – rimarcano gli epsonenti del Partito Democratico sannita - ai Sindaci e agli Amministratori presenti e a tutti gli autorevoli Protagonisti e partecipanti ai dibattiti. Ci avete arricchito di autorevoli considerazioni e tanta esperienza sul campo.Grazie ad Antonio Misiani ed Antonio Decaro. Un grazie speciale ai Dirigenti della segreteria nazionale, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria, e Marco Niccolai, responsabile aree interne, che stanno macinando chilometri ogni giorno per essere al fianco di tutte le federazioni, da nord a sud, confrontandosi con i territori e facendo conoscere lo straordinario lavoro che stanno svolgendo dalle loro postazioni.

Grazie al Presidente Vincenzo De Luca che ci ha raggiunti nonostante un principio influenzale.

Grazie al presidente del partito, Stefano Bonaccini, per il suo video intervento malgrado i problemi tecnici avuti e per i quali ci scusiamo.

Ringraziamo e rimandiamo a un nuovo appuntamento l’incontro con Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche della segreteria nazionale che, a causa di enormi ritardi non dipesi da lui, non ha potuto raggiungere Foiano in tempi utili per chiudere con noi la manifestazione.

Grazie ai musicisti, grazie a chi ci ha fatto bere e mangiare.

Grazie al padrone di casa, al sindaco Ruggiero Giuseppe Antonio, che ci ha accolti insieme alla sua amministrazione e alla comunità del PD dell’alto fortore. Grazie a chi c’è stato, grazie a tutti, andiamo avanti Ci vediamo il prossimo anno per fare ancora meglio, con il supporto di tutti Voi".