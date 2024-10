Vertice su viabilità, Rubano (Forza Italia): finalmente Lombardi è disponibile Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia: incontro confermato per il 17 ottobre

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha confermato al Presidente della Provincia, Nino Lombardi, la propria disponibilità per l’incontro istituzionale sulla viabilità provinciale, per giovedì 17 ottobre, alle ore 15:30, presso la Rocca dei Rettori, alla presenza del Gruppo di Forza Italia della Provincia di Benevento.

L’incontro era stato inizialmente richiesto dallo stesso Rubano e successivamente sollecitato dai Consiglieri Provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta.

“Prendo atto, dopo ripetuti solleciti, della Sua risposta in merito alla mia richiesta e della Sua disponibilità ad un incontro istituzionale presso la Rocca dei Rettori, riguardo alle problematiche della viabilità provinciale e agli investimenti per il nostro territorio. Confido che questo incontro possa rappresentare un’opportunità per discutere le necessità dei cittadini sanniti e individuare eventuali interventi praticabili per le infrastrutture della Provincia,” ha dichiarato Rubano nella risposta inviata oggi al Presidente della Provincia.