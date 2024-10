Mercato a via Salvemini, Piccaluga: "Scelta unilaterale" La consigliera comunale di Forza Italia: nessun dialogo con le parti interessate

“Oggi in Commissione Attività Produttive del Comune di Benevento è stata affrontata la questione del trasferimento del mercato cittadino a via Salvemini. Ancora una volta, assistiamo a una scelta unilaterale da parte dell’amministrazione,” dichiara Luigia Piccaluga, consigliera comunale di Forza Italia.

“La decisione è stata presa senza alcun confronto con le altre parti interessate, come i residenti, i genitori, l’intera comunità scolastica, e i cittadini che transitano in quella zona. Via Salvemini è un’area già pesantemente congestionata e lo sarà ancora di più, eppure manca qualsiasi attenzione alle esigenze di chi subirà direttamente le conseguenze di questa decisione. Ci troviamo ancora una volta davanti a scelte imposte dall’alto.

Anche gli ambulanti potrebbero trovarsi in difficoltà quando i cittadini eviteranno l’area per il traffico insostenibile e i disagi. Ci pensino bene e sollecitino soluzioni alternative”, prosegue Piccaluga.

“Oggi - continua - abbiamo chiesto informazioni dettagliate sulla disposizione degli stalli, sul piano traffico e sicurezza, ma restano ancora molte incognite. Purtroppo, come al solito, si continua a rifiutare il dialogo”.

“In ogni caso, abbiamo richiesto che l’assessore Luigi Ambrosone venga a riferire, giovedì 17 ottobre, in commissione per fornire chiarimenti su questa decisione,” conclude Piccaluga.