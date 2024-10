Mancata riapertura ferrovia Bn - Na. Barone: una vergogna, ora serve una data L'esponente della Lega: Eav e Regione diano una risposta a interrogazione di Nappi a De Luca

“Ringrazio ancora una volta il capogruppo della Lega in Regione Severino Nappi per essersi occupato nuovamente dei problemi dell’Eav e in particolare della mancata riapertura della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello e delle continue prese in giro ai pendolari dei vertici dell’azienda del trasporto regionale”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini premier che annuncia “sui lavori della stazione Benevento Appia e sulla Benevento-Cancello un’interrogazione del capogruppo Nappi. Basta con le bugie sulla riapertura, la ferrovia è chiusa oramai da quasi quattro anni e della riattivazione non se ne parla con disagi enormi per pendolari, studenti, lavoratori, turisti e chiunque deve spostarsi da Benevento, dalla Valle Caudina o dalla Valle Suessola per Napoli e viceversa.

Ogni cinque/sei mesi da Eav annunciano il completamento dei lavori e quindi l’apertura della ferrovia e poi puntualmente si rinvia - tuona Barone -, l’ultima data era aprile 2024, era per l’apertura ottobre che è arrivato ma ancora un nulla di fatto"

“E’ vergognoso - attacca il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini premier - che nessuna istituzione si preoccupi della questione, che a prescindere dal colore politico non si invochi la verità sul completamento dei lavori e la riapertura della linea. Il rischio vero è che si vada a finire al 2026 con l’isolamento perenne di Valle Caudina e Valle Suessola e le continue difficoltà della città di Benevento al collegamento con Napoli attraverso ferrovia”.

Nell’interrogazione a risposta scritta presentata al presidente della Campania Vincenzo De Luca il capogruppo leghista Severino Nappi ricostruisce la storia recente della Benevento-Cancello. “A febbraio 2020 sono iniziati i lavori per l’adeguamento agli standard di sicurezza dei 46 chilometri della linea ferroviaria Benevento-Cancello che sarebbero dovuti durare due anni; a marzo 2021 per i lavori è stato completamente bloccato l’esercizio ferroviario da Eav Srl, affidataria della Regione Campania; l’azienda Eav aveva poi annunciato il completamento dei lavori per dicembre 2023 e la ripresa della circolazione, dopo collaudo e pre-esercizio di Ansfisa, a luglio 2024; poi in un incontro pubblico sui trasporti del 26 febbraio 2024 al Museo del Sannio di Benevento il presidente di Eav Umberto De Gregorio aveva annunciato il completamento dei lavori per fine marzo 2024 con l’avvio del collaudo; il 4 aprile 2024 è stato istituto un tavolo permanente tra Eav e sindaci interessati alla linea ferroviaria Benevento-Cancello e in un comunicato stampa Eav annunciava la riapertura della rete a ottobre 2024 e alla possibilità per i pendolari di riutilizzare nuovamente i treni Eav; il 12 agosto Eav in un comunicato stampa scriveva che i lavori ‘proseguono’ ma non parlava più di data di riapertura ma di problemi tecnici dell'interfaccia tra i sistemi Eav e Rfi che ‘hanno rallentato alcune attività’, scrive Nappi nel testo dell’interrogazione e aggiunge: “I lavori di ammodernamento della linea non sono stati completati e si sta procedendo con la realizzazione della linea aerea e della messa in opera dei deviatori e nemmeno i lavori di restyling e rifunzionalizzazione della Stazione Benevento Appia e efficientamento energetico della palazzina sono stati conclusi. La sospensione dell’esercizio ferroviario della linea Benevento-Cancello ha creato e sta creando un disagio enorme ad un’area vasta che interessa tre province (Benevento, Avellino e Caserta) e tredici stazioni, partendo da Benevento Appia fino a San Felice a Cancello con migliaia di pendolari di Benevento, della Valle Caudina e della Valle Suessola costretti da anni ad utilizzare l’autovettura perché gli autobus sostitutivi non sono compatibili con gli orari di arrivo”. Infine, il capogruppo della Lega nell’interrogazione presentata chiede a De Luca di sapere: “se è a conoscenza dei ritardi, ad oggi di due anni, dei lavori per l’ammodernamento della rete ferroviaria Benevento-Cancello e del restyling della stazione Benevento Appia e i motivi degli stessi; il cronoprogramma completo di tutte le fasi di lavoro della rete ferroviaria e della stazione Benevento Appia, dall’avvio degli stessi ad oggi; a quale classe di efficientemente energetico sarà adeguata, migliorandola, la palazzina uffici della stazione Benevento Appia; quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché Eav, srl con socio unico la Regione Campania, proceda senza indugi al completamento urgente dei lavori; la data certa di completamento dei lavori della linea ferroviaria Benevento-Cancello e della stazione Benevento-Appia; se non ritiene, vista la incapacità di Eav srl, a trasferire l’affidamento della rete a Rfi”.