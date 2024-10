Rubano incontra Lombardi: "Viabilità: vigileremo su criteri programmazione" "Consegnato un documento tecnico con criteri oggettivi di intervento"



“Ringrazio il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, per averci finalmente incontrato dopo diverse sollecitazioni. Abbiamo richiesto questo incontro per fare il punto su un tema cruciale per la sicurezza di tutto il territorio: la viabilità provinciale. Abbiamo chiesto chiarimenti sulla programmazione in corso e sui futuri interventi sulle strade provinciali. Ho ribadito al Presidente che, come opposizione, con il nostro Gruppo consiliare alla Provincia, vigileremo attentamente sui criteri adottati.

Non ci appartengono commistioni di ruoli o rivendicazioni di parte, e siamo fortemente contrari a queste logiche.

Auspichiamo una nuova stagione in cui le scelte degli enti vengano prese in autonomia, senza subire influenze esterne da parte di capi politici.

Al Presidente Lombardi abbiamo consegnato un documento tecnico che non contiene proposte progettuali, ma criteri oggettivi di intervento.

Non avanzeremo mai richieste di parte,

ad esempio su progetti che ricadono in comuni a guida Forza Italia. Non faremo mai proposte poco nobili.

Se il Presidente Lombardi si svincolerà dalle logiche del suo gruppo politico e attuerà una linea di azione obiettiva, pur conservando il nostro ruolo di oppositori, ci ritroverà disponibili a un confronto costruttivo. Questo è il nostro modello nell’ interesse esclusivo dei cittadini”, ha dichiarato l’Onorevole Francesco Maria Rubano al termine dell’incontro istituzionale tenutosi oggi presso la Rocca dei Rettori.