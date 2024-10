Dal ministero dell'Agricoltura contributi per sagre ed eventi nel Sannio Matera: "Fondi che consentono di dare slancio a iniziative che esaltano enogastronomia"

Un importante assist alla promozione delle aree interne. E’ quello che viene dal Ministero dell’Agricoltura che, con decreto 547980, ha ammesso a finanziamento progetti relativi ad eventi e manifestazioni sul territorio. Se in occasione di precedente decreto erano stati “decretati” i progetti di Bonea (Falanghina al Borgo) e di Ceppaloni (Sagra del Tartufo bianco), il decreto di oggi, Giovedi 17 Ottobre, ha riconosciuto fondi all’associazione Gustarte di Durazzano per la omonima manifestazione (3.150 euro); alla Sagra della castagna di Cervinara (22.040); alla Pro loco di San Salvatore Telesino per la Sagra dello Struppolo (3.520); alla Festa del grano di Faicchio (6.355); Alla Pro loco di Paupisi per la Sagra del Cicatiello (4.917); Alla Pro loco di Chianche (4.587 euro) per la Sagra del Cicatiello e del Greco di tufo. Hanno superato, invece, l’istruttoria e saranno decretati con prossimo atto le iniziative di Castelpagano (Sagra dei funghi), San Marco dei Cavoti, associazione “Architrave” di Durazzano, Pro loco di Arpaia, Pesco Sannita, Fragneto Monforte e associazione Camposauro di Vitulano. “Grazie al Presidente Meloni, grazie al Ministro Lollobrigida – commenta in merito il Senatore Domenico Matera - Questi fondi consentono di dare forza e slancio a iniziative che esaltano peculiarità enogastronomiche del territorio sannita, importanti volani per lo sviluppo locale. Questo Governo sarà sempre vicino ai territori nel supporto delle loro eccellenze”.