Perifano: trasferimento del mercato in via Pascoli soluzione meno idonea Il portavoce Alternativa per Benevento sulla nuova 'sede' per il mercato di Piazza Risorgimento

"È possibile che si sia sulla buona strada per risolvere la questione del mercato rionale di piazza Risorgimento. Pur comprendendo il tentativo dell’assessore al ramo di contemperare le varie esigenze, non v’è alcun dubbio che la soluzione del trasferimento del mercato in via Pascoli è la meno idonea".

Così Luigi Diego Perifano portavoce Alternativa per Benevento che prosegue "È impensabile sovraccaricare ulteriormente di funzioni un quadrante cittadino che già versa in condizioni estremamente critiche nelle ore di più intenso traffico, coincidente con l’apertura e la chiusura delle scuole. La missione dell’Amministrazione deve essere quella di alleviare i disagi della cittadinanza, non procurarli. Ed allora l’ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore, ovvero lasciare il mercato dove sta, senza creare altro caos, sembra la più sensata. In fondo si tratta solo di due mattinate, mercoledì e venerdì, durante le quali l’area mercatale non è fruibile per il parcheggio. Non mi sembra la fine del mondo, atteso che nelle immediate vicinanze vi sono altri parcheggi: caserma Guidoni, via Calandra, Via S.Rosa. Per gli automobilisti, dunque, non un grande problema, che in ogni caso mai potrebbe giustificare scelte che penalizzano contemporaneamente i commercianti, le famiglie, la popolazione scolastica e i residenti".