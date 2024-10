Sanità al minimo storico. Pd Benevento: i numeri non mentono, il Governo sì La riflessione del segretario provinciale del partito democratico Giovanni Cacciano

«La propaganda della destra cozza contro la realtà e i numeri non sono di destra o sinistra.

La spesa sanitaria pubblica si calcola in rapporto al Pil, non in valori assoluti. Con questo governo, la sanità italiana ha i peggiori numeri in Europa e chi, anche localmente, dice il contrario mente spudoratamente".

Parte da qui il segretario provinciale del partito democratico Giovanni Cacciano che spiega "Per il 2025 e per il 2026 la spesa sanitaria prevista è pari al 6,05 per cento del Prodotto interno lordo. Il dato più basso degli ultimi 15 anni in Italia e di gran lunga il peggiore del continente europeo. Pubblichiamo una pratica tabella (in foto), con i dati del Ministero della Salute, così evitiamo di prenderci in giro.

Purtroppo, i partiti di governo, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, hanno già dimenticato l’amara lezione della pandemia e l’assoluta necessità di un sistema sanitario pubblico di qualità che abbia risorse e personale adeguati.

La continua riduzione di risorse, operata da questo governo, ha condotto il paese al triste primato di 4,5 milioni di persone che non si curano più, di cui 2,5 milioni per ragioni economiche, mentre si spendono 800 mln di euro per trasferire 16 migranti in Albania con navi militari.

Il Governo ci ripensi e la finisca con il gioco delle tre carte sulla salute degli italiani. Urgono più risorse al fondo sanitario nazionale e nuove norme per il reclutamento del personale, oggi costretto a turni massacranti. Non possiamo accettare una società nella quale possano curarsi solo i benestanti».