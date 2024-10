Città Metropolitana del Sannio, Fuschini (Forza Italia): "beffa istituzionale" Fuschini: "Frenesia di Mastella dettata dal panico per fine carriera”

“Clemente Mastella, con la proposta della “Città Metropolitana del Sannio”, sembra confondere concetti e normative già ben definite. La creazione di una città metropolitana, come stabilito dalla riforma degli enti locali e dalla legge 56/2014, riguarda specifiche aree urbane del Paese e richiede una base giuridica e territoriale solida”, così Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale.

“Mastella, invece, invita a far parte di questo progetto anche comuni che non confinano con Benevento, creando una sorta di confusione tra la nozione di “area vasta”, città metropolitana e unione di comuni”, continua Fuschini. “Questa operazione appare più come un tentativo di crearsi uno spazio politico, forse come reazione al declino politico a Benevento”, aggiunge.

“Sarebbe interessante conoscere il parere del Presidente della Provincia, Nino Lombardi, su questa manovra che, di fatto, sembra voler spogliare la Provincia di Benevento per creare una nuova realtà amministrativa attorno alla figura del sindaco del comune capoluogo.

Dispiace dover constatare ancora una volta come Il protagonismo del sindaco di Benevento si riveli una beffa istituzionale, una fantasiosa architettura politica senza alcun appiglio giuridico né territoriale.

Questa frenesia è sintomatica di un panico crescente, dato che è ormai da considerarsi un ex sindaco, impossibilitato a candidarsi nuovamente per il limite del terzo mandato. Ma è anche l’evidente segnale che non lascerà eredi e non cederà spazio ad altri”, conclude Fuschini.