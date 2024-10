Trasferimento mercato. De Stasio: poteva restare dov'era Prima Benevento: "In via Delcogliano i familiari dei pazienti saranno privati dei parcheggi"

“Dopo avere gettato sul tappeto numerose proposte, molte delle quali assolutamente irricevibili, la Giunta comunale ha finalmente adottato la decisione sul trasferimento del mercato rionale di Piazza Risorgimento”.

Così Rosetta De Stasio, Consigliere comunale “Prima Benevento” sulla decisione della Giunta Mastella di rivedere la ricollocazione del mercato di piazza Risorgimento – da lunedì interessata da lavori – a via Delcogliano lateralmente all'azienda ospedaliera San Pio.

“Se molte delle proposte vagliate erano 'campate in aria', quella oggetto della decisione è veramente assurda” tuona la consigliera De Stasio che spiega: “Trasferire il mercato rionale in via Delcogliano per due giorni alla settimana significa non solo non conoscere affatto la città che si pretende di amministrare, ma anche non rispettare e tutelare interessi ben la di sopra di quelli legati ad un mercato rionale.

Il Sindaco, l’Assessore alle Attività Produttive e tutta la Giunta evidentemente hanno dimenticato, o fatto finta di non ricordare, che l’intera via Delcogliano, che non è una piazza, fiancheggia l’Ospedale San Pio, che è un Presidio Ospedaliero Multizonale.

Come se non bastasse il mercato dovrebbe essere allocato proprio nella parte laterale di detta via Delcogliano che costituisce l’unico ingresso dell’eliporto dell’Ospedale!

A prescindere, quindi, dall’enorme disagio che il mercato arrecherà a coloro che vanno a far visita agli ammalati ricoverati nel nosocomio, che non troveranno, per ben due giorni alla settimana, alcuno spazio per poter parcheggiare (già così com’è il parcheggio esterno all’Ospedale è del tutto insufficiente), si creerà il grave disagio allorquando scatta un’emergenza in eliporto: da dove dovrebbero transitare le autoambulanze che si recano a prelevare i feriti gravi che giungono in elicottero? In mezzo alle bancarelle del mercato? Tra la gente che fa acquisti?

Il Sindaco e la Giunta – chiede De Stasio - si sono posti questo interrogativo? Sono, o meno, consapevoli dell’enorme errore che hanno commesso? Si rendono conto della gravità della situazione che vanno a creare? Sinceramente davanti a certe scelte non si può che rimanere basiti, soprattutto perché le stesse non sono basate su alcuna motivazione valida, né su alcun criterio. E’ mai possibile calpestare in questo modo i diritti degli ammalati, di chi ha urgenza e bisogno di aiuto?

Eppure – ricorda la consigliera - una proposta alternativa era stata da me avanzata fin da lunedì scorso: il mercato rionale poteva rimanere dove è sempre stato, nel piazzale alla fine del Viale Mellusi. Considerato che gli ambulanti avevano accettato l’idea di limitarlo un solo giorno alla settimana.

Tale opzione, pur creando disagio, ne avrebbe creato molto, ma molto meno rispetto alle altre opzioni valutate!

Ma evidentemente quando una proposta viene dalla opposizione…non merita attenzione! Della serie….comando io e decido io…!

Peccato che spesso l’arroganza del potere fa perdere del tutto la lucidità ed annebbia totalmente gli obiettivi che pure si dichiara di voler raggiungere!

Mi auguro che, in un barlume di consapevolezza, la Giunta retroceda da tale scelta, a salvaguardia di interessi superiori e ben al di sopra delle appartenenze partitiche o di bottega. Meglio scusarsi dell’errore e rimediare, anziché ….perseverare, cadendo dalla padella nella brace!”.