La Lega contro De Luca: sistema sanitario fallimentare Gazebo per raccogliere firme a Benevento e Ceppaloni

“Il tema della sanità nel Sannio è molto sentito e ai gazebo abbiamo avuto una partecipazione molto numerosa non solo di simpatizzanti ma anche di comuni cittadini che ci hanno chiesto di mandare a casa De Luca e il Pd”. Così il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino che ha presenziato ai gazebo di Benevento e Ceppaloni con il responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes del partito Luigi Barone e numerosi amministratori locali aderenti al partito e dirigenti. “Non se ne può più di un sistema sanitario fallimentare, di un pronto soccorso del San Pio al collasso e con decine di pazienti sulle barelle, con il pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti operativo a ore. La lista nera degli orrori della sinistra è davvero ampia”, prosegue Bocchino che contesta “a De Luca, al Pd e alla sinistra di aver trasformato un diritto in un privilegio”.

Martedì mattina il gazebo dell’iniziativa promossa dal coordinamento regionale della Lega ‘La sanità è un diritto non un’elemosina’ farà tappa a viale Spinelli a San Giorgio del Sannio. Sarà l’occasione per l’esordio da neo coordinatore cittadino del partito di Attilio Petrillo che è anche responsabile provinciale Lavoro della Lega.