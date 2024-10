Treni Benevento - Napoli, i sindaci della Città Caudina: "Basta tarantelle" "Regione faccia chiarezza: scaricabarile intollerabile. Serve confronto"

"Basta tarantelle sulla Benevento - Cancello". Si affidano al Presidente Pasquale Fucci i sindaci della Città Caudina , in merito alla questione della ferrovia: "Alla luce delle pesanti polemiche nate intorno ai nuovi ritardi sulla riapertura della linea ferroviaria Napoli-Benevento, i sindaci della Valle Caudina, riuniti nell'Unione dei Comuni Città Caudina,

chiedono alla Regione Campania di convocare con la massima urgenza un tavolo di confronto fra Regione Campania, Eav, Rfi, Hitachi (azienda attuatrice degli investimenti) e sindaci

dei Comuni interessati dalla linea che rappresentano quasi 200.000 abitanti.

Gli obiettivi da raggiungere sono due: 1) la Regione Campania deve fare chiarezza una volta per tutte sui tempi di riapertura della linea;

2) gli interventi previsti vanno pianificati e resi pubblici da tutti gli attori coinvolti con la definizione di penali adeguate per chi non dovesse rispettare gli accordi.

Ulteriori ritardi sono intollerabili visto che la linea è ferma da quasi 5 anni. E' inqualificabile lo scaricabarile cui stiamo assistendo in queste ore. Proponiamo che il confronto si svolga nell'aula consiliare del Comune di Montesarchio poiché la Valle Caudina, da sempre penalizzata per la mancanza di infrastrutture, non intende più subire ulteriori e ingiusticicate penalizzazioni, per di più di fronte ai notevoli investimenti - pari a circa 200 milioni di euro - dedicati alla ristrutturazione di questa ferrovia".