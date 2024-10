Sicurezza centro storico: Fratelli d'Italia chiede unità cinofile antidroga La segnalazione: intensificare la presenza delle forze dell'ordine

"Ci auspichiamo che le parole del Sindaco, seguano i fatti , cioè quelli di far intensificare la presenza delle forze dell'ordine in centro storico, magari anche della presenza di unità cinofile antidroga". Parte da qui Ciro Vallone, Coordinatore Provinciale Organizzazione Fratelli d'Italia Sannio che torna sulla risa di giovedì scorso in centro storico.

"Diciamoci la verità, il centro storico nei fine settimana è pericoloso, si ripopola, ed è frequentato dalla maggior parte di adolescenti, si notano comitive più o meno numerose, ma anche la presenza di extracomunitari.

Quello che è accaduto a Via Erik Mutarelli non deve più verificarsi, come già accaduto altre volte al rione Trescene.

Si nota un certo disagio sociale, questi adolescenti sono senza freni, basta poco, magari sotto effetto dell'alcol, fanno gesti inconsulti i genitori devono avere la responsabilità di seguirli essendo minorenni.

Pertanto oltre la questione sicurezza, registriamo la sporcizia che invade il centro storico, nei pressi delle strutture ricettive, bar, rosticcerie, specie al c.so Garibaldi ove bisogna guardare a terra per non calpestare le deiezioni di cani e resti di consumazioni, bottiglie e bicchieri di plastica tovaglioli di carta, i cestini dell'ASIA sono stracolmi, si fa appello di svuotarli più volte la sera nei fine settimana.

Il portico del teatro comunale infine, è diventato un bivacco, regna la sporcizia di cose lasciate a terra e sui gradini e accanto l'entrata, certo non è un bel vedere!".