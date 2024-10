Spostamento terminal: giovani democratici "inutile dispendio di soldi" La denuncia: migliaia di studenti si sono trovati nel caos più totale

“Il danno è fatto!

Il tanto voluto spostamento del terminal da Piazza Vari si è dimostrato per quello che era: un inutile dispendio di soldi!”.

Così Stefano Orlacchio Commissario Giovani Democratici Sannio che con Davide Mazzone, Anna Polyatykin, Vincenzo Boniello, Noemi Marciano, Mariano Viglione, Elisa Hosseini, Pasquale Notariello, Michele Lanza e Andrea Mercurio firma una dura nota contro l'intervento dell'amministrazione per la zona di piazza Risorgimento e il nuovo terminal.



“Stamattina – proseguono- migliaia di studenti si sono trovati nel caos più totale, senza sapere dove si trovasse il loro pullman o come raggiungere scuole ed università! Forse è la volta buona che l'assessore Ambrosone e tutta l'amministrazione si sveglino da questo sogno, dove Benevento è all'avanguardia ed è prospera: tutto falso!

Un assessore che non ascolta le istanze dei suoi cittadini, che non conosce la città e che lascia in mezzo alla strada centinaia di studenti dovrebbe ben comprendere che il suo incarico non può proseguire.

Invitiamo l'assessore a farsi un esame di coscienza, appellandoci alla sua moralità ed al suo buonsenso, affinché comprenda che la sua credibilità è definitivamente compromessa”.