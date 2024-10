Trasporti: piano ha funzionato "da opposizioni illazioni irragionevoli" L'amministrazione risponde alle critiche mosse dall'opposizione

"Come volevasi dimostrare le forze di opposizioni consiliari e politiche ancora una volta hanno fallito. A dimostrazione di non avere nessuna capacità amministrativa e idea di città. E' stato sufficiente che anche le aziende del trasporto pubblico extraurbano che ieri l'avevano violata, rispettassero l'ordinanza dirigenziale ed effettuassero come d'obbligo la fermata a via Mustilli, come è regolarmente accaduto stamattina, perché tutto funzionasse perfettamente, senza apportare nessuna modifica al piano. Il piano predisposto dall'Amministrazione comunale per i lavori a piazza Risorgimento e al Terminal Bus era ed è validissimo e garantisce pienamento il diritto allo studio: quanto accaduto stamattina e nel primo pomeriggio lo dimostra", lo scrivono in una nota l'assessore al Trasporto pubblico Luigi Ambrosone, l'assessore al Traffico Attilio Cappa e il delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.

"Dispiace che le opposizioni si siano abbandonate ad inutili strumentalizzazioni, addebitando all'Amministrazione colpe inesistenti. Peraltro hanno dimostrato di non avere capacità di approfondimento e di non andare nel merito delle reali problematiche, poichè non solo tutti gli aspetti erano stati chiariti nella competente commissione consiliare in più occasioni ma ad inizio agosto le aziende del tpl erano state convocate e le loro osservazioni erano state tutte accolte, così come era stata regolarmente informata la Regione Campania che eseguirà i ristori economici per i chilometri aggiuntivi. Gli addetti ai lavori hanno evidenziato che il nuovo piano è più innovativo, sicuro e funzionale del precedente. Consigliamo dunque anche alle opposizioni consiliari un atteggiamento più costruttivo e di evitare, come accaduto in questo caso, illazioni irragionevoli, dimostrando di non avere nessuna competenza in materia di trasporto pubblico e abbandonandosi davvero al nulla cosmico", concludono Ambrosone, Cappa e Palladino.