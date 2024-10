La Lega: maggioranza mastelliana in Provincia è diventata minoranza Dopo l'adesione di Carmine Agostinelli a Fratelli d'Italia

“Non è trascorso nemmeno un anno dal rinnovo del consiglio provinciale e la maggioranza si è sgretolata come la neve al sole. Con l’adesione del consigliere provinciale Agostinelli a Fdi e il conseguente passaggio nei banchi dell’opposizione, il presidente Lombardi non ha più una maggioranza consiliare e non può certo far finta di nulla ma deve prendere atto che non ha più i numeri per governare”.

Così, in una nota, la segreteria provinciale della Lega. “Lombardi si è salvato per il rotto della cuffia grazie alle assenze di alcuni consiglieri provinciali, diversamente la variazione di bilancio sarebbe stata bocciata perché non esiste più la maggioranza mastelliana che ora è divenuta minoranza”, aggiungono i dirigenti del partito di Salvini che concludono: “Speriamo che Lombardi prenda atto che non esiste più una maggioranza ed eviti in futuro di compiere scelte dettate esclusivamente dalla sua parte politica ma agisca, invece, nell’interesse del Sannio e dei sanniti”.