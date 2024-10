Crisi Provincia Benevento: Mastella e Lombardi "nessuna sfiducia politica" Dopo il passaggio del consigliere Agostinelli a Fratelli d'Italia

“Possiamo anche andare a votare”. Clemente Mastella è sicuro: la maggioranza alla Rocca dei Rettori rimarrebbe solida in caso di nuove elezioni. Il primo cittadino, a margine dell'evento per la riapertura del 'Giardino del Mago', fa il punto dopo il passaggio di Carmine Agostinelli a Fratelli d'Italia. Un cambio che ha scatenato le voci dell'opposizione che evidenziano la perdita della maggioranza per il Presidente della Provincia, Nino Lombardi.

Mastella invece ribadisce “Sarebbe il caso che il sindaco di San Bartolomeo, eletto non per le sue capacità ma perché candidato con noi, resti neutrale: astenendosi o evitando di votare contro. Ma al contrario possiamo tornare a votare. Con Benevento abbiamo comuni grandi come San Giorgio del Sannio e Guardia Sanframondi. Non ci saranno problemi”.

E Nino Lombardi invece evidenzia “Dovrebbero ricondursi alla Delrio che fa votare il Presidente in maniera singola. Sono stato riconosciuto con il 75% dei voti degli amministratori e dunque non c'è alcuna sfiducia politica”.