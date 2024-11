Mastella "Pronto a correre alle Regionali... anche da solo" "Più che il terzo mandato ai cittadini interessano problemi veri: dai trasporti alla sanità"

“Per le Regionali? E' un gran casino... per il Pd ma anche fuori dal Pd... e si perdono di vista i problemi reali”.

E' a questi che invece Mastella vuol guardare in vista delle Regionali 2025 in Campania, e anticipa “Ai cittadini non importa la questione del terzo mandato, i problemi veri sono altri: la ferrovia Benevento - Cancello che ancora non funziona, le difficoltà della sanità ed è su questo che punterò”.

E dunque schiera Noi di Centro: “Presento una lista alle Regionali, siamo pronti a correre da soli, nessun problema per la soglia di sbarramento, se anche dovesse arrivare al 5% non credo di avere difficoltà”.

E aggiunge: "sono già a lavoro, sto incontrando possibili candidati e può darsi che farò qualcosa anche in Puglia"

E sulle alleanze ribadisce: “E' mia intenzione correre da soli anche per una questione di 'meccanica elettorale', ma dipenderà anche dal sistema elettorale”.

E poi torna sulla questione della legge, proposta in Consiglio regionale, che impedirebbe ai sindaci di candidarsi “E' deprimente per la politica, non ho interesse diretto, smentisco le voci che ogni tanto riemergono”.

Infine sul rapporto con De Luca: “Devono chiarire la vicenda dell'alleanza a Benevento, non posso stare con un Pd che a Benevento mi attacca. Ho continuato a rispettare un accordo, ma è difficile considerato quel che è accaduto”.