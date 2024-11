Civico 22 "dopo l'addio di Megna si riparte con un nuovo progetto" "L’uscita di Giovanna ci spinge a lottare ancora meglio e più di prima"

"Civico 22 saluta con gratitudine Giovanna Megna per il grande lavoro svolto in questi tre anni di consiliatura e ricomincia il suo lavoro".

Così il gruppo dopo l'addio della consigliera comunale che è confluita nel gruppo misto.

E dunque prosegue "I prossimi due anni saranno la nostra Civico 2.0, un laboratorio aperto e partecipato con i cittadini che vogliono prepararsi per tempo alle prossime elezioni comunali.

Abbiamo discusso a lungo con Giovanna Megna, abbiamo svolto incontri fino a tarda sera, abbiamo ragionato serenamente ed approfonditamente su ciò che ci univa e ciò che ci divideva, alla fine, con grande dispiacere per noi, Giovanna, la prima eletta della nostra lista, ha scelto di passare al gruppo misto. Non sentiamo amarezza nè alcuna ostilità per la sua scelta, siamo sicuri che in una piccola città come la nostra chi insegue le buone strade del civismo alla fine si re-incontra in qualche modo e conosciamo fin troppo bene la nostra

amica Giovanna per pensare di averla persa del tutto. A noi sta ora riprendere il cammino rallentato del dopo voto, quel cammino che ha portato la nostra piccola coalizione, ArCo, e la nostra giovane lista ad entrare nei record storici della nostra città: essere arrivati al 14%

partendo da zero. Prima di noi nessuno ci era riuscito, il massimo che si ricorda nell’ambito del civismo puro si attestò sull’8% . In questi primi tre anni con Giovanna in consiglio comunale ed il presidente Moretti in prima linea sui fronti sociali abbiamo conservato il nostro patto con gli elettori, essere la loro voce nella politica attiva della città. La novità è che contrariamente a tutte quelle liste che si sciolgono al sole dopo le elezioni, Civico22 è ancora in vita ed è determinata a lottare. L’uscita di Giovanna ci spinge a lottare ancora meglio e più di prima, unendo i nostri sforzi e rinnovando i nostri metodi in un progetto che riprende l’aggregazione dell’entusiasmo e dell’impegno: Civico 2.0. Siamo a lavoro su questo e presto l’assemblea si incontrerà per discuterne e per rinnovare le sue cariche sociali, ancor di piu ora che il presidente Moretti dovrà presidiare con più forza il consiglio comunale essendo rimasto l’unico rappresentante del nostro movimento. Nel frattempo sia il

presidente che il segretario Argemino Parente che il coordinamento tutto augurano a Giovanna Megna una luminosa carriera politica, la città ha bisogno di persone oneste e caparbie come lei e come noi".