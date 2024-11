Luigi Barone nominato responsabile regionale Enti Locali della Lega "Ringrazio il sottosegretario Durigon e il coordinatore regionale Zinzi"

“Grazie di cuore al vice segretario federale e sottosegretario di Stato al Lavoro Claudio Durigon e al coordinatore regionale e deputato Gianpiero Zinzi per avermi voluto responsabile regionale Enti Locali della Lega”.

Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega, nominato nel corso della direzione regionale della Lega di ieri alla guida degli Enti Locali del partito di Salvini.

“Per me – ha rimarcato Barone - è un onore ma anche un onere servire una comunità politica che considera i sindaci e gli amministratori comunali una grande risorsa per il Paese. Il rafforzamento e la crescita della Lega in Campania ha coinvolto e coinvolgerà fasce tricolori, assessori e consiglieri comunali che vedono in Matteo Salvini un pilastro per sradicare la burocrazia e dare risposte concrete ai territori”.

“Con Claudio Durigon, Gianpiero Zinzi e gli altri amici parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti – ha poi concluso barone - lavoreremo per rendere la Lega sempre più forte e i territori protagonisti. Saremo determinanti per la vittoria del centrodestra alle regionali con un candidato presidente forte, riconosciuto e autorevole”,