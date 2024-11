Benevento: Sauchella aderisce alla Lega Nuovo ingresso per l'ex amministratore di Sannio Europa e consigliere comunale a Torrecuso

Adesione di prestigio per la Lega in terra sannita. L’avvocato Giuseppe Sauchella, fino a qualche tempo fa amministratore unico di Sannio Europa, consigliere comunale da diverse consiliature a Torrecuso dove in passato è stato anche vice sindaco, ha scelto di ‘sposare’ il progetto di Salvini. Dunque, la Lega approda anche nel civico consesso torrecusano. “La Lega è un partito di territorio, che rappresenta adeguatamente le comunità locali e per questa ragione non potevo fare una scelta diversa. Bisogna tornare alla politica vera, alla politica del contatto diretto e la Lega in questo è il partito leader”, afferma l’avvocato Sauchella che parla anche del suo rapporto con Luigi Barone: “Abbiamo condiviso anni di comune militanza politica e oggi continuiamo assieme questo percorso che sono convinto sarà foriero di successi. Desidero ringraziare il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali e vice segretario federale Claudio Durigon per avermi accolto nella sua squadra, così come ringrazio il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi per il continuo attivismo in favore del Sannio. Con Luigi Barone, Luigi Bocchino e gli altri amici rafforzeremo ulteriormente il partito in provincia di Benevento”. Per Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes del partito e da ieri anche responsabile campano degli Enti Locali “l’adesione di Peppino Sauchella può considerarsi eccellente, nel territorio è un avvocato tra i più importanti, anche con studio a Roma, e anche come amministratore si è sempre contraddistinto, tanto a Torrecuso quanto a Sannio Europa, per un’attenta e corretta gestione della cosa pubblica. Lo ringrazio di cuore per la scelta perché aggiunge qualità e quantità alla Lega sannita”, conclude Barone. Molto soddisfatto anche il segretario provinciale Luigi Bocchino: “L’adesione dell’amico e collega Giuseppe Sauchella rafforza ulteriormente il nostro progetto”.