Anci, il sindaco di San Nicola Manfredi Vernillo nel Consiglio Nazionale In occasione della 41a Assemblea dell'associazione che si sta svolgendo a Torino

Il Sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, è stato nominato nel Consiglio Nazionale dell'Anci in occasione della 41a Assemblea dell'associazione che si sta svolgendo a Torino.

Ad esprimere grande soddisfazione il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Sannio, il senatore Domenico Matera, che ha commentato a margine: "La nomina dell'amico e compagno di partito Arturo rappresenta per noi una grande soddisfazione. Avremo certamente un amministratore capace che saprà trarre beneficio da questa esperienza rappresentando al meglio

San Nicola Manfredi e tutto il Sannio. Buon lavoro". Il sindaco Vernillo ha a sua volta comunicato la notizia con una nota diffusa via social, ringraziando "il senatore Matera e tutti i sindaci che hanno voluto indicarmi per questo importante ruolo - ha sottolineato.

"Questa assemblea Anci è stata inoltre - conclude - l'occasione per confrontarsi con i rappresentanti del Governo quali il ministro della salute Schillaci e il ministro dell'interno Piantedosi, portando avanti le tematiche che riguardano il Sannio".