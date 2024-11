Concorsi comune: Farese "verificare rispetto pubblicazione e trasparenza" Il consigliere comunale: ho finalmente ricevuto gli atti, continueremo ad esercitare controllo

"Nonostante l'infondato diniego del Dirigente al Personale, nonostante le variegate e strampalate teorie di esponenti della maggioranza, ho finalmente ricevuto dal Segretario Generale gli atti richiesti sulle procedure concorsuali in essere. Le bugie raccontate dall'Amministrazione Mastella ancora una volta hanno le gambe corte".

Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Farese.

"Ringrazio il Segretario Generale Riccardo Feola per la determinazione assunta, per l'imparzialità, l'equilibrio e la competenza con cui ha gestito questa vicenda, sopperendo a gravi mancanze altrui e ristabilendo il rispetto dei diritti dei consiglieri comunali.

In seguito al mancato rilascio di atti riguardanti un concorso in essere, insieme al consigliere Gerardo Giorgione, avevamo segnalato la violazione anche al Prefetto, all'Anac ed alla Procura della Repubblica. Il Segretario Generale il giorno seguente, in verità, era prontamente intervenuto con una nota, chiara e puntuale, indirizzata al dirigente Gennaro Santamaria che veniva invitato a rilasciare con immediatezza gli atti richiesti poiché le nostre doglianze apparivano 'condivisibili e meritevoli di favorevole accoglimento'.

Dal 12 novembre però di carte nemmeno l'ombra. Le uniche novità che si registravano erano i comunicati della maggioranza Mastella, a difesa della condotta del dirigente Santamaria, con teorie sulla tutela dei dati personali completamente infondate o non pertinenti.

Oggi (ndr ieri) è dovuto, nuovamente, intervenire il Segretario Generale con il rilascio di tutti i documenti richiesti come garantito dalla Legge.

Continuiamo a non comprendere questo atteggiamento di chiusura e questa assenza di trasparenza sui concorsi che non fa che alimentare ombre sulle modalità di gestione degli stessi.

Oltre a questa incresciosa vicenda, in cui si volevano precludere gli atti perfino ai consiglieri comunali, ho chiesto al Segretario di verificare che siano rispettati gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla norma per tutti i concorsi. Su questi elementi, di garanzia per tutti i candidati e per la collettività, si registrano purtroppo numerose criticità e carenze rispetto alle quali confido in nuovo intervento del Segretario.

Continueremo ad esercitare - conclude il consigliere Francesco Farese - la nostra funzione, anche di controllo, su concorsi che tanto hanno fatto discutere in questi mesi"