Rubano: urgente riformare le Province, ridotte a mere dependance politiche" Il deputato di Forza Italia auspica "una nuova stagione di confronto per il Sannio e la Campania"

“Nelle prossime settimane avvieremo un percorso di dialogo e progettualità per il Sannio e la Campania. L’intervento del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, sul tema delle Province ci spinge ad affrontare con senso di responsabilità e determinazione una riforma necessaria e non più rinviabile”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e capogruppo FI nella Commissione Ecomafie. “L’abolizione dell’elezione diretta ha trasformato la Provincia di Benevento nella dependance di un movimento locale, usata come strumento di gestione del potere per finalità familiari senza alcuna visione per il territorio. Questo modello ha fallito. Forza Italia è al lavoro per restituire centralità e competenze strategiche alle Province, garantendo risorse adeguate, affinché siano al servizio dei cittadini. Il nostro partito, guidato a livello nazionale dal segretario Tajani, si distingue per i valori e la trasparenza. Anche nel Sannio e in Campania abbiamo dimostrato di non piegarci a logiche di spartizioni. Siamo una garanzia per i nostri elettori perché poniamo al centro solo gli interessi della collettività. Stiamo riportando la politica tra la gente, con serietà. Nei prossimi giorni raccoglieremo nuove istanze ascoltando ogni settore della provincia per costruire un programma che rilanci il Sannio e la Campania, insieme al nostro segretario regionale Fulvio Martusciello. Vogliamo restituire ai cittadini Provincia, Città capoluogo e Regione in modo da rendere questi Enti di nuovo capaci di essere al servizio del territorio”, conclude Rubano.