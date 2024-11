Asse interquartiere: Mastella "Opera strategica, no a veti sì al dialogo" Connetterà direttamente quartiere Mellusi e Libertà

C'è piena disponibilità a interloquire e dialogare con serenità con i comitati nonché ad accoglierne obiezioni che siano ragionevoli, a patto che non si evidenzino volontà strumentali o finalizzate a mettere veti. La logica del no a prescindere la respingiamo. Serve invece la volontà di proiettarsi verso il futuro senza fobie e con una disponibilità sincera e benevolente di accettare sacrifici individuali in nome di un collettivo avanzamento verso nuove prospettive", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Il completamento dell'asse viario interquartiere tra l'area dello Stadio, il Rione Libertà ed il Viale Mellusi decongestionerà un'area e un quadrante viario in cui vi è un incremento progressivo, nell' ordine di migliaia dei veicoli circolanti. L' intervento già rientrava nel quadro generale degli interventi previsti dal PRG della città di Benevento, redatto da Bruno Zevi e Sara Rossi, e venne confermato dal PUC 2011 approvato nella consiliatura Pepe. Si tratta di un progetto ambizioso e strategico, che va a collegare quartieri distinti e separati tra la zona alta e quella bassa della città; in particolare, l’opera ha l’indiscussa utilità di connettere direttamente i due quartieri Mellusi e Libertà e di decongestionare il traffico delle attuali strade di collegamento, evitando di percorrere Via delle Puglie e/o Via Avellino oppure di dirigersi verso la galleria presente allo svincolo di Benevento Est.

Tale collegamento riduce anche la distanza fisica e sociale tra le due zone cittadine, con particolare vantaggio del Rione Libertà caratterizzato da prevalente edilizia popolare.

Con Delibera di Giunta Comunale questa Amministrazione ha approvato lo studio di prefattibilità tecnico economica dei lavori di completamento, al fine di candidare l’opera per l’acquisizione dei necessari finanziamenti; nel 2019 fu presentata istanza al Ministero delle Infrastrutture per accedere ai fondi del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione; la disponibilità dei fondi è stata ad oggi garantita sulla programmazione FSC 2021-2027.

Con il completamento dell’opera, già prevista negli strumenti urbanistici vigenti, viene prioritariamente decongestionato il traffico delle attuali strade di collegamento, evitando di percorrere Via delle Puglie e/o Via Avellino, a beneficio della zona Ospedaliera, del traffico diretto verso il Centro Storico e di quello che interessa le manifestazioni sportive nell’area stadio.

Con l’attuale rivisitazione del progetto, inoltre, potranno essere definiti aspetti di dettaglio e conseguire ulteriori vantaggi, quali la riqualificazione della zona sovrastante la galleria artificiale situata in località Fontanelle, adiacente alla zona del mercato di Santa Colomba, e l’incremento del numero dei parcheggi in Via Martiri d’Ungheria, mediante l’utilizzo dei primi due livelli della galleria, in una zona congestionata dalla presenza di uffici, studi professionali e residenze senza parcheggio autonomo. Ascoltiamo tutti, ma non accettiamo niet", conclude Mastella.