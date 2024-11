Mignone: "Start up innovative, Benevento primeggia" "Siamo secondi in Italia, dopo una metropoli con la forza economica della caratura di Milano"

"Il report periodico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vede Benevento conquistare il primato al Sud per numero di imprese innovative è un confortante segnale. Siamo secondi in Italia, dopo una metropoli con la forza economica della caratura di Milano. E' uno splendido risultato, tanto più che su 93 attività censite, ben 48 hanno sede nel territorio cittadino", lo scrive in una nota la consigliera delegata all'Innovazione Maria Carmela Mignone.

"Come Amministrazione proseguiremo con tutti gli strumenti normativi a supportare le imprese e i giovani che vogliano cimentarsi con l'imprenditorialità nei settori della tecnologia e dell'innovazione in campo sociale, ambientale e culturale. La classifica del Mimit è un'ulteriore segnale del dinamismo economico della città", conclude Mignone.