"Servizi per la prima infanzia, Benevento primeggia nel rapporto Svimez" Il commento del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell'assessore Carmen Coppola

"Secondo il rapporto dello Svimez, la provincia di Benevento sarà una delle poche nel Mezzogiorno a raggiungere una soglia d'eccellenza (45%) nel rapporto tra alunni e servizi per la prima infanzia. Ciò è il risultato del combinato disposto tra la straordinaria mole di risorse intercettate grazie al Pnrr e la programmazione, incisiva ed efficace, che la città e l'Ambito sociale B1 hanno prodotto in tema di supporto alla genitorialità e alla prima infanzia", lo scrivono il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. "Grazie ad un finanziamento da oltre 2 milioni di euro e recuperando un'ala dell'istituto di via Grimoaldo Re, potremo aprire un asilo nido al rione Ferrovia, servendo un altro quartiere importante della città e le contrade contermini: da Pacevecchia a Rione Libertà e poi ancora Capodimonte, raggiungeremo l'obiettivo di servire con asili nido tutti i principali poli residenziali della città. Un istituto autorevole come lo Svimez fotografa in questo caso un lavoro di cui siamo orgogliosi", concludono Mastella e Coppola.