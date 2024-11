Rubano contro Mastella: "errore pubblicizzare Solitek come cosa fatta" "Ha sbandierato 300 posti di lavoro mentre la moglie era candidata per le Europee"

“Mastella ha sbandierato '300 posti di lavoro' come cosa fatta mentre la moglie era candidata per le Europee. Una cosa che non paga e offende i cittadini”.

Parole al vetriolo quelle del deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che ha incontrato la stampa per fare il punto sul caso Solitek, l'azienda lituana che dovrebbe installare in zona Asi uno stabilimento per la produzione di pannelli solari. Un progetto da 50 milioni di euro con 31 milioni di finanziamento pubblico che avrebbe una ricaduta occupazionale di grande impatto sul territorio: 327 posti di lavoro. Purtroppo, però, la Solitek ha rimandato l'acquisto della sede, e dunque si teme che l'investimento possa sfumare.

“Mi risulta che Solitek stia cercando un socio che gli dia ulteriore ossigeno per realizzare questo investimento e posso dire che l'indirizzo del Governo è quello di favorire gli investimenti che diano sviluppo al territorio. In questi giorni ho sentito Solitek, il Ministero competente e l'agenzia Invitalia e posso dire che tutti gli uffici del Governo stanno eseguendo quell'indirizzo nel pieno rispetto delle regole”.

Poi però risponde al sindaco di Benevento “Mastella – dice Rubano - ha sollecitato i parlamentari ad occuparsi del caso. Rispondo a questo invito per chiarire che siamo sul pezzo, abbiamo ascoltato tutte le parti e siamo in attesa che Solitek dia un pragmatico riscontro”.

E quindi incalza “Mastella ha commesso un errore politico e di mancanza di rispetto verso i cittadini a pubblicizzare oltre misura questo investimento, addirittura indicarlo come cosa fatta o come cantiere già aperto tra l'altro prima delle elezioni europee che vedevano candidata la moglie. Un'azione che ha disturbato l'opinione pubblica, ha offeso la dignità di tante persone che aspiravano a quei posti di lavoro. La campagna mediatica sbandierata dal sindaco di Benevento oggi non trova ratio. Il sindaco, per bon ton politico istituzionale, dovrebbe usare più rispetto per cittadini, dovrebbe tenere una condotta diversa soprattutto quando si parla di occupazione”.

E ancora “Non abbiamo certezza che Solitek realizzi questo investimento e soprattutto non c'era soprattutto allora quando fu presentato in pompa magna, con una parata a cui non fummo neanche invitati. Ciò nonostante – prosegue - ci occupammo di verificare e monitorare questo investimento allora e continuiamo a farlo adesso ma la sovraesposizione che si realizzata con questo investimento è ingiusta”.

E poi chiosa “Certo è costume del sindaco di Benevento, basti pensare a come Mastella ha sbandierato un investimento certo di Della Valle per la città che non è mai avvenuto”.