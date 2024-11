Diga Campolattaro, Barone: nessun blocco "L’impegno del commissario è continuo, entro fine anno dovrebbe essere approvato progetto esecutivo"

“Ho sentito poco fa il commissario straordinario di governo per la diga di Campolattaro prof. Attilio Toscano il quale mi ha garantito che nonostante la complessità dell’intervento non c’è alcun blocco per le procedure finalizzate all’avvio dei lavori”. Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega a proposito della notizia del blocco dei lavori per la diga di Campolattaro. “È chiaro che è un’opera complessa e utilissima ai territori ma l’impegno del commissario è continuo e costante e entro fine anno dovrebbe essere approvato il progetto esecutivo e successivamente si avvieranno i lavori”, conclude Barone.