Diga di Campolattaro, Rubano (Forza Italia) sente Toscano: "Nessun blocco" Il deputato: l'iter procede, necessaria consegna dell'opera nei tempi previsti

Il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha fatto il punto sullo stato dei lavori della Diga di Campolattaro.

“Voglio chiarire che non c’è alcun blocco - dichiara Rubano -. Si tratta di un’opera complessa, che richiede passaggi tecnici fondamentali, ma i lavori stanno avanzando regolarmente. Ho avuto modo di confrontarmi direttamente con il Commissario Straordinario di Governo, il Professore Attilio Toscano, che mi ha confermato che siamo nella fase di certificazione del progetto esecutivo, un passaggio cruciale per rispettare i tempi previsti”. “Le attività preliminari sono già in corso, inclusi gli espropri, avviati da alcuni mesi, con tutte le procedure relative alle indennità dovute ai proprietari. La complessità dell’intervento richiede la massima attenzione, ma l’iter non presenta alcun ostacolo. Sono in costante contatto con il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha la delega sulle grandi opere, inclusa la Diga di Campolattaro, per monitorare ogni fase e garantire il corretto avanzamento”, ha aggiunto. “È necessario il massimo impegno per assicurare che la consegna avvenga nei tempi stabiliti. Quest’opera strategica deve arrivare al suo completamento rispettando le scadenze”, ha concluso Rubano.