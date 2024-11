Bn-Caserta: inaccettabile stallo "non accetteremo gioco delle tre carte" La sollecitazione del sindaco Mastella riguardo al progetto per l'infrastruttura

"Continua un colpevole silenzio tombale sulla Caserta-Benevento, un asse stradale che produrrebbe un salto di qualità infrastrutturale nel collegamento tra aree interne e costiere della Regione, di cui però si sono perdute le tracce nonostante alcune rassicurazioni di maniera", lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Debbo ricordare che il Cipess ha già dato il via libera al nuovo contratto di programma MIT – ANAS 2021-2025, che prevede importanti investimenti di opere pubbliche ed infrastrutturali, ma in questi programma non risulta più inserito l’intervento formalmente denominato 'Realizzazione Asse stradale CE-BN – collegamento autostradale da Caserta a Benevento con Bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento – 1^ lotto- dallo svincolo con la A30 (CE) allo svincolo di Paolisi (BN)'.

Eppure Anas aveva anche dato incarico per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica che è stato sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, per il relativo ok con prescrizioni; è stato anche dato corso al Dibattito Pubblico conclusosi con esito positivo.

A questo punto l’ANAS avrebbe dovuto richiedere ai progettisti l’adeguamento del progetto per il rilascio delle autorizzazioni/pareri.

Dopo una mia missiva al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alcuni esponenti della Lega avevano rassicurato che l’opera era stata tolta dal nuovo contratto di programma solo perché non dotata di progetto, per cui era stato promesso che per fine anno si sarebbe concluso l’iter progettuale per inserire l’opera nella nuova programmazione MIT - ANAS .

Ad oggi, però e siamo nel mese di novembre, nulla più si è mosso, né abbiamo notizie da parte dell’Anas sulla conclusione dell’iter Intanto il Mit, spende, stando agli organi di stampa, spende più di 300 milioni di euro per comprare partecipazioni che sono già di Anas. Nulla in contrario, ma la Caserta-Benevento è un'opera di cruciale importanza strategica e fondamentale per lenire il gap infrastrutturale tanto nel Sannio che in Terra di Lavoro: non accetteremo su questo il gioco delle tre carte", conclude il Sindaco di Benevento Mastella.