Iniziative in strada del Pd: contatto con i cittadini e tesseramento Zoino: “Siamo abituati a stare tra la gente. Filo diretto e costante con i nostri concittadini”

Iniziativa promossa dal Partito Democratico di Benevento che, assieme ai Giovani Democratici del Sannio, al Direttivo cittadino ed al gruppo consiliare, ha visto la presenza lungo Corso Garibaldi di un banchetto informativo allo scopo di fornire news utili e aggiornate ai cittadini sulle attività in essere, anche di carattere nazionale, e sulle modalità di tesseramento al partito relativamente all’annualità in corso.

“Siamo abituati a stare tra la gente, così come ciascun operatore della politica dovrebbe fare, per ricevere direttamente dai cittadini suggerimenti, proposte, richieste di chiarimento, critiche con l’obiettivo esclusivo di rispettare fino in fondo il ruolo “nobile” che un partito politico è chiamato a svolgere quale strumento di mediazione con la società civile e la comunità di riferimento. L’iniziativa odierna segue le indicazioni della segreteria nazionale che, peraltro, ha preteso l’organizzazione delle recenti feste dell’unità nelle aree più interne del nostro Paese, nonché la strategia di ascolto intrapresa da Segreteria e Presidenza Provinciale nel Sannio.

La partecipazione dei cittadini, anche oggi, ci ha dimostrato come il nostro partito, grazie ad un importante lavoro di squadra e all’agire dei propri rappresentanti istituzionali, è in continua ascesa. Quello che mi rincuora è la presenza costante di giovani interessati alle varie iniziative che di volta in volta mettiamo in campo. Continueremo nel solco riconoscibile quanto apprezzato del coinvolgimento e dell’ascolto costante”.