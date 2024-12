Convitto Giannone: la delibera su scorporo scuole infanzia sarà ritirata "Dialogo e condivisione può generare ritorno su atti amministrativi"

"Ho piena consapevolezza della complessa e multiforme varietà degli interessi in campo quando si interviene sul riassetto e l'organizzazione delle rete scolastica. In questa attività ho sempre privilegiato la condivisione, la concertazione e l'ascolto dei protagonisti attivi del mondo della scuola. Per questa ragione, in sintonia con il delegato all'Istruzione Marcello Palladino che ringrazio per l'efficacia con cui segue le politiche che riguardano questo importante settore, ho dato mandato all'Ufficio Pubblica Istruzione di procedere al ritiro della delibera d'indirizzo per lo scorporo dal Convitto nazionale Giannone delle scuole dell'infanzia Pietà e San Filippo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La decisione è una presa d'atto di quanto mi è stato rappresentato da personale scolastico, sigle sindacali e famiglie: è giusto che l'istituzione interloquisca costantemente con chi è direttamente interessato dalle determinazioni assunte, ne recepisca i desiderata e possa poi tornare, in forza del dialogo, sugli atti amministrativi", conclude il sindaco.