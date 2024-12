Forza Italia, parte il tour Terrae: primi incontri nell’Alto Tammaro Rubano: “Abbiamo riacceso l’entusiasmo delle comunità: insieme faremo la differenza”

Entusiasmo e grande partecipazione: hanno preso il via, venerdì scorso, nei comuni dell’Alto Tammaro, gli incontri di Terrae, il progetto promosso dal deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, per dare voce e centralità alle aree interne. Un’occasione per ascoltare i cittadini, raccoglierne le istanze del territorio.

“Terrae è molto più di un progetto: è una visione. Significa riportare il territorio al centro, dare risposte alle comunità” ha dichiarato Rubano.

“La politica torna tra la gente ed esce dai palazzi. Non lasceremo nessuno indietro”, ha aggiunto il deputato di Forza Italia.

Lo sguardo resta rivolto anche ai prossimi appuntamenti elettorali:

“Stiamo già lavorando al programma e liste solide e competitive che vedranno protagonisti sindaci, amministratori, per le elezioni Provinciali e Regionali. Abbiamo già numeri straordinari sul territorio. Alle Europee, abbiamo ottenuto più voti dell’intera regione Basilicata. Le adesioni costanti di sindaci, amministratori e società civile dimostrano che siamo un partito attrattivo perché credibile e vicino alla gente. Siamo la Casa dei Moderati”, ha sottolineato Rubano.

Tra le priorità emerse nel primo incontro di Terrae, Rubano ha evidenziato le problematiche dell’Alto Tammaro, come la viabilità e la mancanza di infrastrutture adeguate: “Non possiamo accettare che strade insicure e servizi carenti continuino a frenare lo sviluppo delle nostre comunità. Continueremo a portare le istanze delle aree interne sui tavoli che contano, regionali e nazionali”. L’evento ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori locali, dirigenti di Forza Italia, tanti iscritti e cittadini.

“L’entusiasmo con cui ci avete accolti è il segnale che c’è tanta voglia di buona politica”, ha commentato Rubano.

Vincenzo Fuschini, capogruppo FI in Consiglio provinciale, ha ribadito: “Questa iniziativa voluta dal nostro segretario provinciale è la dimostrazione che il nostro partito lavora al fianco di tutti, senza distinzioni, mettendo al centro le nostre comunità”.

È stato il sindaco di Circello, Gianclaudio Golia, ad aver aperto l’incontro: “Questo è il tipo di politica che il nostro comprensorio aspettava: seria, inclusiva e rivolta a tutti. Un plauso all’on. Rubano che porta avanti iniziative che guardano al territorio. Siamo felici di esserne parte. Era quello che stavamo aspettando, dopo anni di solitudine”, ha detto Golia.

“Un ringraziamento va all’on. Rubano per questa iniziativa che dimostra come la politica possa tornare a essere vicina alla gente, ascoltando i bisogni reali e trasformandoli in azioni concrete,” ha dichiarato il sindaco di Pontelandolfo, Valerio Testa.

“Ringrazio l’on. Rubano per aver dato vita a questo momento di confronto, che finalmente accende i riflettori sulle nostre comunità e sulle problematiche delle aree interne. La sua attenzione al territorio è un segnale importante per tutti noi. Tanti amici del comprensorio ci seguiranno in questo percorso”, ha aggiunto Antonio Zeoli, sindaco di Santa Croce del Sannio.

“Abbiamo una grande responsabilità e un’opportunità unica: dimostrare che la politica può tornare a essere un vero strumento di servizio. Il Centro Destra, grazie anche all’impegno di FI, ha destinato circa 42 mln di euro di finanziamenti PNRR ai comuni dell’Alto Tammaro. Forza Italia è incisiva nell’azione di governo di centro destra per favorire processi di sviluppo concreto ad ogni singolo comune del territorio. La classe politica locale sarà valorizzata nei prossimi appuntamenti elettorali. Il nostro impegno è per un territorio che merita di essere protagonista”, ha concluso Rubano.