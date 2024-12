Terrae, Forza Italia nel Sannio. Zeoli: "Nel Tammaro saremo il primo partito" Il sindaco di Santa Croce del Sannio sull'iniziativa del parlamentare sannita Rubano

“Forza Italia è l’unica forza politica realmente presente sul territorio, come dimostra anche il progetto Terrae, con cui il nostro deputato e segretario provinciale, Francesco Maria Rubano, ha voluto mettere al centro il territorio”. Lo afferma Antonio Zeoli, Sindaco di Santa Croce del Sannio e Dirigente di Forza Italia. “Grazie al lavoro quotidiano dell’on. Rubano, Forza Italia non solo è diventata il punto di riferimento per le esigenze dei cittadini del Sannio, ma si appresta a diventare la prima forza politica nel Tammaro. Il nostro impegno costante e la nostra attenzione alle reali necessità del territorio stanno facendo la differenza, rendendo il nostro partito sempre più attrattivo e radicato”. Conclude Zeoli: “Forza Italia cresce e continuerà a crescere a livello nazionale e locale perché dimostra di saper coniugare concretezza e visione”.