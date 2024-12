Sanità, Rubano a De Luca: dia certezze su Sant'Agata o eviti la sceneggiata La sollecitazione del deputato di Forza Italia in vista dell'incontro di domani in Regione

“Dal Governatore De Luca, durante l’annunciato incontro di domani a Napoli sull’emergenza sanitaria nel Sannio, ci aspettiamo che dia certezza circa candidati medici pronti a rispondere all’avviso pubblico dell’Azienda Ospedaliera San Pio per essere impiegati presso il Pronto Soccorso di Sant’Agata dei Goti". Così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia.

"Se quella di domani è l’ennesima nuova apparizione pre-elettorale, buona solo a rabbonire i sanniti qualche settimana prima delle urne, De Luca se la risparmi. Domani eviti di recitare il solito copione.

Non scarichi responsabilità sul Governo nazionale. Egli, per legge, è il responsabile esclusivo della sanità campana. Dica parole chiare sull’attuazione del decreto 41, da egli stesso firmato nel 2019, che dava una certezza sul futuro dell’ospedale di Sant’Agata de’Goti. Altre parole sapremo tradurle senza alcuna difficoltà. La nostra vera garanzia domani sarà rappresentata, in maniera particolare, dal Comitato civico per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti”.