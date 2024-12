Il sannita Lamparelli nuovo Questore di Firenze, gli auguri di Rubano "Saprà porsi quale punto di riferimento istituzionale per tutto il territorio"

“Dal 16 dicembre Fausto Lamparelli, originario di Benevento, sarà il nuovo Questore di Firenze. La sua lunga e riconosciuta esperienza nella Polizia di Stato, che lo ha visto ricoprire ruoli importanti in molte parti d'Italia, sarà importante per fare della città e della provincia un luogo sempre più sicuro, a misura di cittadino e per contrastare ogni forma di criminalità”. Così l’on. Francesco Maria Rubano, Deputato e Capogruppo Forza Italia in commissione Ecomafie. “Giungano gli auguri di buon lavoro al Questore Lamparelli per il suo nuovo incarico, - conclude Rubano - convinto che saprà porsi, con capacità e impegno, quale punto di riferimento istituzionale per tutto il territorio”.