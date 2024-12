Iadanza (Forza Italia): Con Rubano ristabilito un contatto diretto con la gente Dopo l'incontro a Circello per ‘Terrae

“E’ stato un incontro alquanto costruttivo quello che si è tenuto a Circello e che ha dato il via a ‘Terrae’, un progetto voluto dall’on. Francesco Rubano, che ha l’obiettivo di rafforzare il dialogo diretto tra rappresentanti politici, amministratori locali e cittadini, per dare risposte alle esigenze delle aree interne”. Così Salvatore Iadanza, Consigliere Comunale di Campolattaro e Dirigente Provinciale di Forza Italia. “Attraverso questi incontri – ha affermato Iadanza – l’on. Rubano vuole avvicinare la politica alle comunità e affrontare le sfide del territorio in modo concreto e partecipativo. Come Forza Italia riteniamo assolutamente essenziale andare nei territori per ascoltare. E’ un’iniziativa che rappresenta un vero e proprio tour di ascolto. Nel corso dell’incontro, ospiti del sindaco di Circello Golia, - ha continuato Iadanza - è stato evidenziato il grande lavoro che il Governo di centrodestra sta portando avanti con progetti per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo. L’on. Francesco Rubano – ha concluso Salvatore Iadanza - ha riportato la bandiera di Forza Italia tra la gente, ristabilendo un contatto diretto e autentico con le persone”.