Ospedale Sant'Agata: De Luca detta il piano Per garantire reale ampliamento dei servizi è fondamentale che la Regione esca dal Piano di rientro

Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, un importante incontro sul futuro del Presidio Ospedaliero “Sant'Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant'Agata de’ Goti. L’incontro, fortemente voluto dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, è stato presieduto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a conferma della priorità che questa vicenda rappresenta per l’Amministrazione regionale.

Hanno partecipato, tra gli altri, l'Assessore al Bilancio Ettore Cinque, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale Antonio Postiglione, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” Maria Morgante, il Direttore Generale dell'ASL di Benevento Gennaro Volpe, il Commissario Straordinario dell'Istituto Oncologico Pascale di Napoli Maurizio Di Mauro, il vicepresidente della Provincia di Benevento Alfonso Ciervo, il sindaco di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio, il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, il sindaco di Moiano Giacomo Buonanno, il sindaco di Bucciano Pasquale Matera, il vicesindaco di Limatola Pina D’Angelo, il consigliere Renato Lombardi, il prof. Alfonso Di Caprio e i rappresentanti del Movimento Civico per l'Ospedale.



“Desidero ringraziare il Presidente De Luca – afferma Mortaruolo – per aver accolto con grande disponibilità la richiesta di questo incontro e tutti i partecipanti per il contributo costruttivo. Ribadisco che la mia attenzione verso il futuro del Presidio Ospedaliero ‘Sant'Alfonso Maria de’ Liguori’ è massima, così come quella dell’intera Amministrazione regionale. Questo ospedale è un punto di riferimento essenziale per il nostro territorio e, grazie a un impegno corale, sono certo che riusciremo a delineare e attuare strategie condivise che consentano di rafforzarne il ruolo e potenziare i servizi sanitari, garantendo il diritto alla salute per tutti i cittadini”.



Il Presidente De Luca, intervenendo nel corso della riunione, ha rimarcato la sua vicinanza alle problematiche del territorio e alle preoccupazioni dei cittadini, evidenziando l’importanza di affrontare la questione con serietà e senza inutili strumentalizzazioni. “La Regione Campania – ha sottolineato – è fortemente impegnata a investire su Sant'Agata de' Goti, con particolare attenzione al potenziamento dei servizi. Si può e si deve puntare alla realizzazione di un Piano di Riabilitazione, al rafforzamento della collaborazione con l'Istituto Pascale e al miglioramento dei servizi di oncologia, prevedendo anche l’apertura di una sala operatoria dedicata agli interventi oncologici”.

Il Presidente ha inoltre ribadito che “per garantire un reale ampliamento dei servizi sanitari, è fondamentale che la Regione Campania esca dal Piano di Rientro sanitario. Dobbiamo chiedere con forza al Ministero della Salute di riconoscere i progressi compiuti in questi anni, in modo da poter accedere a risorse aggiuntive. Parallelamente, continueremo la nostra battaglia per ottenere l'integrazione del fondo sanitario nazionale e per risolvere la grave carenza di medici, una problematica legata anche al fatto che molti bandi risultano deserti. Questo richiede un intervento strutturale e risolutivo a livello nazionale”.



L’incontro si è concluso con una chiara determinazione a mantenere un dialogo costante e costruttivo con tutte le parti interessate, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e durature per il rilancio del "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" e per migliorare l'efficienza dell’intera rete sanitaria nell'area sannita.