Lunedì 16 il viceministro Sisto con il deputato Rubano a Benevento Alle 11.30 presso il Palazzo di Giustizia a seguire presso il carcere minorile di Airola

Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, accompagnato da Francesco Maria Rubano, capogruppo di FI in commissione bicamerale Ecomafie e Segretario Provinciale di Forza Italia, sarà ospite nel Sannio per una giornata di incontri istituzionali e visite programmate.

La visita inizierà alle ore 11:30 presso il Palazzo di Giustizia di Benevento, dove il Vice Ministro, incontrerà i vertici della Magistratura Sannita. A seguire, è previsto un confronto con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati e con il Presidente della Camera Penale. Successivamente, alle 13, senatore Sisto si recherà presso l’Istituto Penale Minorile di Airola (IPM) per un sopralluogo presso al struttura oggetto di opere infrastrutturali PNRR di cui il Vice Ministro e’ delegato. Nel corso della visita saranno approfondite anche le tematiche relative alla giustizia minorile e al funzionamento delle strutture penitenziarie. “Questa visita rappresenta un’importante occasione per ribadire la costante attenzione del Governo nei confronti delle istituzioni giudiziarie e penitenziarie locali, in un’ottica di dialogo costruttivo”, dichiara Rubano.