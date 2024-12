"Federare il centro? Non sono stato invitato. Rispolverare la Margherita" L'analisi di Mastella: l'ultima volta che la Sinistra ha vinto le elezioni, fu grazie a me

"Sala tutto può fare, meno che il federatore". Così al Quotidiano Nazionale il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Ruffini? Ho massimo rispetto per lui, ma sta sbagliando. In politica non si fanno calcoli: ci si schiera oppure no, anche per dare la possibilità agli altri di appoggiarlo o meno. Altrimenti, se questa fosse una gara di 100 metri, si partirebbe già con 20 metri di ritardo". A questo tentativo di federare il centro "io neanche vengo invitato - aggiunge - perciò sono fuori da certe logiche. Ne ho visti molti di tentativi del genere, posso senz'altro consigliare e dare il mio parere. Non so cosa farà Ruffini, ma di certo ad oggi non vedo nessuno che possa avere la leadership di Prodi. I leader a volte vengono fuori d'improvviso, oppure ci sono e non siamo bravi a notarli. Di certo, però, se fosse Sala il prescelto, io non lo appoggerei mai. Anche Renzi e Calenda si sono bruciati, a dire il vero più per colpa di Calenda. Infatti i loro nomi non vengono più fatti".

Secondo Mastella "al palato degli elettori è stato servito un intruglio imbevibile e indigesto, quando si decise di unire Ds e Margherita. Fu un grande errore storico". Schlein dovrebbe lasciare spazio al 'federatore' come leader della coalizione? "Non sempre il primo partito esprime anche il leader di una coalizione - risponde - Non dimentichiamo Spadolini. Ma c'è un ulteriore nodo, l'astensionismo. Se vota meno del 50% degli elettori, serve capire il motivo e individuare un leader che sia capace di recuperare voti e credibilità. Solo un progetto simile alla Margherita potrebbe riuscire in un'operazione del genere". Il centrosinistra dunque "rispolveri un progetto sulla falsariga della Margherita. Del resto l'ultima volta che la Sinistra ha vinto le elezioni, fu grazie a me. E ora manco mi invitano".