Regionali, Rubano (FI): "Proroga a Zaia è anche proroga di sei mesi a De Luca" "Ora è chiaro che per Salvini la priorità sia il Veneto e non la Campania"

“La proroga di sei mesi a Zaia è anche una proroga di sei mesi a De Luca. È l’ennesima dimostrazione che la linea politica viene dettata dal Nord. La proposta del segretario della Lega di spostare le elezioni regionali al 2026 regalerebbe sì più tempo a Zaia, ma altrettanto a De Luca. Ora è chiaro che per Salvini la priorità sia il Veneto e non la Campania, ma noi non voteremo mai in Parlamento questa proposta”.

Così in una nota Francesco Rubano, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania