"Con Sisto e Rubano i nodi del sistema giudiziario sannita tornano centrali" La riflessione di Antonella Votino, Responsabile Dipartimento Legalità e Trasparenza di Forza Italia

“Ringrazio il Viceministro Sisto per essere venuto nel Sannio per la terza volta – sottolinea Antonella Votino – un segnale di attenzione concreta verso il nostro territorio. Un ringraziamento va al nostro Deputato Francesco Maria Rubano, che ha reso possibile questo incontro e che da sempre dimostra grande sensibilità verso le tematiche della giustizia. Nel corso della visita – commenta la Votino - ci si è soffermati sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere. La riforma della giustizia è da sempre una priorità per il nostro partito e per l’intera coalizione di Centro Destra, che l’ha inserita tra i punti cardine del programma elettorale.

Il via libera della commissione Affari Costituzionali di qualche settimana fa alla separazione delle carriere – spiega Votino – dimostra che è possibile riformare il sistema giudiziario per renderlo più efficiente e autenticamente “terzo”. Un processo che può essere portato avanti senza scontri e con il massimo rispetto per il prezioso lavoro della magistratura”, aggiunge.

“Concludo nel ringraziare ancora una volta il Viceministro Sisto per la presenza in terra sannita e l’on.le Rubano per aver favorito, come già accaduto un anno fa, la sua visita e l’interlocuzione costante con il nostro territorio”.