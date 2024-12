Parco Regionale del Matese: Rubano accoglie proposta dal territorio Una proposta unica delle istanze dei sindaci per giungere in tempi rapidi all'istituzione

Sarà l’onorevole Francesco Maria Rubano, a raccogliere una proposta unica delle istanze dei sindaci per giungere finalmente in tempi rapidi alla definitiva istituzione del Parco Nazionale del Matese, perché la volontà della politica è e sarà sempre quella di ascoltare i territori. Questo in sintesi il risultato della riunione tenutasi oggi, voluta fortemente dall’on. Francesco Maria Rubano, per promuovere un dialogo costruttivo e risolutivo tra i sindaci del Parco, il Ministro e le comunità locali. Si è trattato di un momento di discussione importante per intraprendere un percorso condiviso, che risponda alle esigenze del territorio e che rispetti la volontà dei Comuni. All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci del Parco (per le vie brevi) e hanno partecipato i sindaci di Pontelandolfo, San Lupo, San Lorenzello, Faicchio, Cerreto Sannita, poi altri sindaci del casertano e del Molise, il Presidente del Parco del Matese Agostino Navarra - intervenuto anche con delega di altri sindaci - il Direttore Generale del Ministero Francesco Tomas e Roberta Spada Capo della Segreteria del Ministro.

“Ringrazio il Ministro Pichetto Fratin per la disponibilità mostrata anche stavolta per raggiungere un traguardo cruciale, un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per l’intera Comunità - dichiara il Sindaco di Pontelandolfo Valerio Testa - . Grazie all’onorevole Rubano per la grande attenzione che ha per la questione Parco Nazionale del Matese. Grazie al suo impegno si attiverà una interlocuzione istituzionale seria e proficua che, sono sicuro, porterà a risolvere le criticità sollevate da numerosi Comuni sia del versante campano che molisano. Il costituendo Parco Nazionale del Matese – conclude Testa - potrà essere una risorsa per il nostro territorio solo se nascerà su scelte condivise con i Sindaci e con le comunità”.