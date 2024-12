Abbate: "Dalla Regione fondi per chiese e 100 mila euro alla Provincia" "Un risultato ottenuto a seguito di tre emendamenti che ho presentato in Consiglio"

"In arrivo nuovi e importanti fondi economici per la città di Benevento dalla Regione Campania a seguito di tre emendamenti che ho presentato in Consiglio". A scriverlo in una nota il consigliere regionale Luigi Abbate.

"Nello specifico si tratta di 50.000 euro da destinare alla Parrocchia S. Maria di Costantinopoli situata in viale Principe di Napoli al rione Ferrovia con l’obiettivo di promuovere attività per i giovani avvicinandoli allo sport. Altri 50mila euro come contributo straordinario alla chiesa della Santissima Addolorata di Benevento per la ristrutturazione e riqualificazione del salone parrocchiale, ( Missione 20, Programma 01, Titolo I e incremento del medesimo importo sulla Missione 06 – Programma 01 – Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027). Al suo interno sarà realizzato un ambulatorio per attività socio – sanitarie a disposizione di uno dei quartieri nel più popolosi della città, il Rione Libertà. Infine, ho presentato un emendamento al Disegno di Legge ‘Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025– 2027 della Regione Campania ‘Legge di stabilità regionale per l’anno 2025 – ( R.G. n. 416 ) che prevede dall’esercizio finanziario 2025 un contributo alla Provincia di Benevento pari a 100.000 euro da destinare a lavori di riqualificazione della palestra campo scuola – via Duca D’Aosta al Rione Libertà mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo I e incremento del medesimo importo sulla Missione 06 – Programma 01 – Titolo I del bilancio di finanziario 2025-2027. Il presente emendamento di natura tecnica, - conclude il consigliere - mira alla riqualificazione della palestra campo scuola – via Duca D’Aosta – Rione Libertà. C’è bisogno di promuovere progetti innovativi che tengano conto sia delle tante discipline che l’atletica leggera, la “ regina dello sport” offre, sia della necessità di rilanciare l’attività della palestra rimasta inutilizzata per tanti anni e bisognosa di importanti lavori di ripristino. Favorire il più possibile percorsi di socializzazione e di prevenzione del disagio socio – affettivo in contesti e aree considerati a rischio di devianza, come il Rione Libertà , attraverso la realizzazione di attività sportive anche di squadra e ludico motorie e supporto dei giovani nella fascia dell’età adolescenziale".