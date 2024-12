Manovra, Rubano: "Bene ok a odg Fi per estendere screening tumore seno" "Una opportunità importante a tutela della salute delle donne"

“Sono molto soddisfatto per l’ok del Governo all’ordine del giorno presentato dal collega Ugo Cappellacci, con il quale si chiede di estendere alle donne tra i 45 e i 74 anni di età il programma di screening contro il tumore al seno su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un’ottima iniziativa che sostengo con forza e che rappresenta una opportunità importante a tutela della salute delle donne in tutte le regioni, Campania compresa. Con l’odg si intende inoltre rendere stabile l’azione fondamentale di prevenzione del tumore al seno, una direzione importante che continueremo a perseguire”.

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.