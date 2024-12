Cappa: "Sosta: abbiamo operato in maniera efficace per il commercio" L'assessore al Traffico del Comune di Benevento: i parcheggi auto ci sono

"Comprendiamo tutte le difficoltà di chi investe e opera nei settori produttivi della Città. Ha sempre tutto il nostro sostegno che si vede nelle scelte concrete: le attività commerciali, infatti, della città fruiranno di un abbattimento Tari pari al 12 per cento nel 2025. Non accettiamo però mistificazioni su dati oggettivi: i parcheggi auto ci sono, sono disponibili e neghiamo rappresentino un problema o un ostacolo alla spesa, tantomeno allo shopping natalizio", lo scrive in una nota l'assessore al Traffico Attilio Cappa.

"Ho svolto un recente sopralluogo al Megaparcheggio, monitorato e sorvegliato fino al tardissimo pomeriggio. C'è disponibilità abbondante di posti. Funziona perfettamente la soluzione dello spazio, già mercato e di proprietà della provincia, nei pressi di piazza Risorgimento. A via Goduti abbiamo generato spazio aggiuntivo e ordinato per parcheggiare le auto. L'impegno dell'Amministrazione su questo versante è semplicemente inattaccabile", prosegue Cappa.

"Si registra inoltre, ed è sperimentabile da chiunque si muova in auto in città in queste ore, una evidente vivacità sul fronte delle spese per le feste. Al netto della concorrenza dell'e-commerce, che è un fatto di natura globale, non si giochi allo sfascismo e alla critica tendenziosa. Operiamo tutti perché l'economia cittadina sia sempre più prospera. Noi abbiamo poco o nulla da rimproverarci: lo diciamo convintamente", conclude Cappa.