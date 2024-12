Galleria Passo del lupo: il Senatore Matera interroga il Ministro Attenzione sul tratto stradale che collega Puglia, Campania e Molise

La galleria Passo del lupo nuovamente attenzionata dal Senatore Domenico Matera.

Il parlamentare di Fratelli d'Italia, infatti, ha presentato, coi colleghi Fallucchi e Della Porta, una interrogazione scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente alla questione del tratto stradale che collega Puglia, Campania e Molise e sul quale insistono dinamiche di vitale importanza per l'economia locale e per la mobilità dei cittadini.

L'infrastruttura, si ricorda, è interessata dal 2018 da continui lavori di manutenzione da parte di Anas che ne hanno comportato seriali chiusure con conseguenti disagi per l'utenza e, in particolare, per le attività economiche. Per dare contezza del prolungarsi dei lavori, si può far presente come per operare su circa 500 metri di galleria siano stati necessari sei anni di lavoro.

Ora sono da effettuarsi residui 900 metri di interventi che pretenderanno nuovamente la chiusura della galleria. Per scongiurare eventuali nuovi importanti disservizi, il Senatore Matera aveva già promosso, unitamente alla Senatrice Fallucchi, un incontro il 9 Settembre a Foggia presenti i sindaci dei territori interessati ed i vertici di Anas al cui esito era stata convenuta la necessità di evitare ulteriori chiusure se non dopo aver realizzato un percorso alternativo, come una variante, per lo scorrimento del traffico quotidiano.

Da notizie trapelate a mezzo stampa il 18 Dicembre, tuttavia, Anas ha fatto presente che il bypass non sarebbe realizzabile per motivi legati ai costi e a vincoli idrogeologici e ambientali. Una evoluzione rispetto alla quale Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, ha già espresso pubblicamente il suo disappunto stigmatizzando la gestione dei lavori da parte di Anas. Alla luce di tale stato dell'arte, quindi, l'interrogazione del Senatore Matera e dei colleghi di Palazzo Madama per sapere "quali misure il Ministro intenda adottare, per quanto di sua competenza, per garantire la continuità del traffico sulla Galleria Passo del Lupo durante i lavori di manutenzione, al fine di ridurre i disagi per i cittadini e le attività economiche locali" nonché se il medesimo Ministro non ritenga "opportuno intervenire presso Anas per accelerare i lavori di manutenzione e valutare la possibilità di realizzare un bypass temporaneo o altre soluzioni alternative per evitare ulteriori chiusure prolungate e quali azioni intenda intraprendere per monitorare l'avanzamento dei lavori e garantire il rispetto dei tempi previsti, al fine di minimizzare l'impatto negativo sull'economia locale".