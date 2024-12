Civico 22: "2024 intenso: 2025 ricco di sfide" "Associazione punto di riferimento per il civismo locale"

Civico 22 chiude un anno intenso, caratterizzato da sfide complesse, e si prepara a rilanciare la propria azione civica con nuovi obiettivi per il 2025. Nonostante l’uscita dal gruppo consiliare di Giovanna Megna, l’associazione si conferma un punto di riferimento per il civismo locale, mantenendo salda la sua identità collettiva e la sua visione di lungo periodo.

La storia di Civico 22 è radicata nel risultato straordinario delle elezioni del 2021, quando una lista composta da 28 cittadini impegnati nella cultura, nel sociale e nelle libere professioni – senza il sostegno di grandi figure politiche locali – conquistò oltre 5.000 voti, entrando tra le cinque liste più votate in città. Questo successo, ottenuto grazie a un impegno civico condiviso, ha dato vita a una rete di attivisti che, anche dopo le elezioni, ha continuato a lavorare per il bene comune, senza sciogliersi e senza rinunciare ai propri valori.

Negli ultimi tre anni, Civico 22 ha collaborato attivamente con l’opposizione a Palazzo Mosti, mantenendo un dialogo aperto con altre realtà civiche e politiche, tra cui Altrabenevento, PER e i Verdi. Tra le iniziative più significative si ricordano:



Il dibattito sull’ente idrico campano, in cui Civico 22 ha sostenuto l’affidamento del servizio idrico a una gestione pubblica, ispirandosi a esperienze virtuose come quelle di CABIB, Acquedotto Pugliese e la realtà molisana.

Le mobilitazioni per il Trasporto Pubblico Locale, organizzate insieme ai sindacati di categoria per contrastare episodi di violenza e per sollecitare interventi adeguati.

La difesa dei reperti archeologici: una manifestazione in piazza Cardinal Pacca ha chiesto chiarezza sul futuro del patrimonio storico della città.

L’opposizione all’abbattimento delle scuole Federico Torre e Nicola Sala, una scelta giudicata pretestuosa e dannosa per la comunità.



Nel 2023, l’associazione ha anche avviato un percorso per migliorare la trasparenza nelle commissioni consiliari, richiedendo che ogni riunione avesse un ordine del giorno definito e strumenti di lavoro certificati, superando la gestione informale.

Guardando al futuro, Civico 22 annuncia una nuova mobilitazione cittadina per il recupero di Piazza Duomo, uno spazio di grande valore architettonico, progettato da Gabetti e Isola, ma lasciato colpevolmente in abbandono. L’obiettivo è restituire alla città un luogo simbolico, promuovendo un progetto di riqualificazione sostenibile.

Con l’inizio del 2025, Civico 22 rilancerà anche la propria scuola politica, con l’intento di coinvolgere un numero crescente di cittadini, giovani e donne in particolare, nella vita pubblica e politica della città. La vera sfida dell’associazione non è competere con la classe politica esistente, ma contrastare l’assenteismo alle urne e la disaffezione verso la politica.

Civico 22 invita i propri attivisti, sostenitori e tutta la cittadinanza al tradizionale Brindisi di fine anno, che si terrà il 30 dicembre presso le Fabbriche Riunite di Benevento, un luogo che rappresenta tradizione, rinascita e futuro. Sarà un’occasione per confrontarsi sui risultati raggiunti e condividere le nuove sfide che attendono il gruppo nel prossimo anno.